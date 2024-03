Eesti pikk lobitöö ELi kaitseraha saamisel andis oodatud tulemuse

Praegu on ELi eelarves kaitsestrateegia tarbeks ära märgitud 1,5 miljardit eurot. «See on suur summa ühele inimesele, perekonnale või väiksele riigile, aga Euroopa kaitsetööstuse käima tõmbamiseks on seda vähe,» nentis Eestit ELi juures esindav suursaadik Aivo Orav.

Võimalust, et ELi eelarve põhjast võiks see lisaraha kui imeväel tekkida, sisuliselt pole. «Komisjon on juba vaadanud kõikide kivide alla, et raha leida, kuid eelarve on tühi,» nentis Orav.