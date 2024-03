Kaks Taanist Norrasse suundunud reisilennukit said pommiähvarduse

«Võime kinnitada, et tegemist oli lennuga Kopenhaagenist Solasse. Lennuk maandus nüüd turvaliselt Kopenhaageni lennujaamas,» ütles lennufirma pressiesindaja Silje Glorvigen NRK-le eile õhtul.

Norra ajaleht Stavanger Aftenblad kirjutas samas, et maa peale tagasi kutsuti eile ka SASi lennuk, mis oli juba Norra õhuruumis ja lendas Stavangerisse. «Lennuk on pärast pommiähvardust ümber pöördunud ja asjaga tegeleb Taani politsei,» kommenteeris operatiivjuhtimise üksuse kõneisik Dag Steinkopf NRKle. Steinkopf kinnitas, et küsimus oli pommiähvarduses, ent rohkem ei täpsustanud.