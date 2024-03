Lätis algatati endise peaministri lendude osas kriminaalmenetlus

Peaprokuratuur andis täna teada, et lõpetas Krišjānis Kariņši peaministriks oleku ajal lennutranspordi teenuste kasutamise uurimise. Avalduses ei mainitud Kariņši isiklikku vastutust, pigem leiti viga riigikantseleis kui valitsuse tegevust haldavas asutuses, vahendas LSM.

Kariņš, kes on praegu välisminister, sattus avalikkuse tähelepanu alla seoses tema lennuteenuste kasutamisega peaministri ametikohal olles. Kriitika on keskendunud eelkõige sellele, kas kõik tema lennud olid ametiülesannete täitmiseks vajalikud ja kas need olid liiga kallid - maksumaksja taskust tasuti nii tšarterlendude kui ka liinilendude piletite eest.