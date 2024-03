ÜLEVAADE ⟩ Moskva veresaun lõhnab FSB ja/või Islamiriigi käekirja järele

Moskva kontserdisaalis toimunud massitapmise järel on toodud esile hulk huvitavaid fakte. Krasnogorskis asuva Crocus City Halli rajas 2009. aastal aseri päritolu miljardär Araz Agalarov ja see kannab aseri laulja Muslim Magomajevi nime. Rokkansamblit Piknik tuli reedel kuulama täismaja, müüdud oli väidetavalt 6200 piletit. Kontserdi populaarsust on selletatud sellega, et selliseid Venemaal tegutsevaid ja esinevaid gruppe on vähe järel. Ühe pääsenu sõnul algas tulistamine umbes 10 minutit enne kavandatud algust, kui saal oli täitunud umbes 70 protsendi ulatuses.