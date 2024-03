Ukraina välisminister Kuleba: Putin on patoloogiline valetaja

«Putin valetas 1999. aasta elumajade pommirünnakute, 2000. aasta Kurski allveelaeva katastroofi, 2004. aasta Beslani kooli piiramise, 2006. aasta Politkovskaja, 2009. aasta Magnitski, 2015. aasta Nemtsovi ja paljude teiste kriitikute mõrvade, Krimmi okupeerivate vene sõjaväelaste, MH17 allatulistamise ja Ukrainasse tungimise plaanide kohta – need on vaid mõned näited väga-väga pikast nimekirjast. Putin on patoloogiline valetaja,» kirjutas Kuleba sotsiaalvõrgustikus X (endine Twitter).