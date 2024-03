Läti politoloog: Venemaa võib terrorirünnakut kasutada ära mitmel moel

Politoloogi sõnul on praegu keeruline ennustada, milliseks kujunevad selle sündmuse tagajärjed.

Venemaa autoritaarne riigipea Vladimir Putin püüdis oma pöördumises seostada terroriste Ukrainaga ning on tõenäoline, et suur osa Venemaa elanikkonnast uskus või hakkab uskuma seda versiooni. Ent seni on keeruline järeldada midagi võimalike uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta.