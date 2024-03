Moskva kontserdimaja rünnaku kaks esimest kahtlusalust viidi kohtusse

Kohus avaldas video, millel on näha, kuidas politseinikud toovad ühe kahtlusaluse käeraudades kohtusaali. Hiljem avaldati fotod samast mehest, kes istub kohtualustele mõeldud klaaskambris.

Võimude sõnul on kahtlusalused välisriigi kodanikud.

Vene meedia ja parlamendiliikme Aleksander Khinsteini sõnul on osa kahtlusaluseid pärit Tadžikistanist.

Vene meedia, mille seas julgeolekuteenistustega seotud Telegrami kanalid on väitnud, et neli ründajat olid tadžikid.

Vene võimud on ametlikult öelnud vaid, et neli rünnakus kahtlustatavana kinni peetud meest on välismaalased.