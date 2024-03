Soome välisministeerium teatas, et ei võta sel suvel vastu peamiselt marjakorjamise ajaks riiki saabuvaid võõrtöölisi Taist, Kambodžast ega Myanmarist, kuna kardetakse, et äri on seotud vöörtööliste ekspluateerimise ja inimkaubandusega, vahendab Yle.