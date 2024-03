Eesti ja Ukraina kaitseministeeriumite vahel on kokkulepe, et Eesti aitab ukrainlasi hanketegevusega, ütles Postimehele eelmisel nädalal Kiievis käinud kaitseminister Hanno Pevkur.

«Me teeme Ukraina hankeid nende eest,» ütles Pevkur. «Kõik raha on Ukraina oma. Lühidalt öeldes on nii, et meie teeme hanke ja kaup jõuab Poola-Ukraina piirile.»