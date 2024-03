Terrorirünnaku eel Moskva kontserdimajas esinema pidanud bänd tuuritab edasi

Bändi järgmine kontsert toimub juba ülehomme Peterburis kontserdisaalis Oktoober. Väidetavalt on sündmus juba välja müüdud, vahendab NEXTA.

«Kallid sõbrad, me kõik kogeme jätkuvalt koos neid kohutavaid ja traagilisi päevi. Näeme ja kuuleme teie toetust, jagame ohvrite perekondadele kaasa tundvaid sõnu ja tunneme ohvritele kaasa,» märkis bänd täna Instagramis. Nende sõnul korraldatakse ülehomme koos Tavritšeski sümfooniaorkestriga ühine kontsert, mida reklaamitakse nüüd mälestusõhtuna.

Bändi direktor Juri Tšernõševski ütles laupäeval bändi ligi 60 000 Instagrami jälgijale, et Kušner, sõpradele Katja, on kadunud. «Katja on minu sõber ja mulle väga lähedane inimene. Oleme temaga aastaid koostööd teinud nii Melnitsa kui ka Pikniku bändis,» märkis Tšernõševski enne ametlikku kinnitust naise surmast.