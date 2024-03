RELVAGA TINDERIS ⟩ Gaza rusudes poseerivad Iisraeli sõdurid nopivad kohtinguturul hulgaliselt neiusid

«Mulle tundub, et tüdrukud viskuvad mulle kaela alates sellest, kui alustasin reservteenistust,» ütles lehele 25-aastane Tel Avivi külje alt pärit reservist Shai. «Pärast seda, kui laadisin üles pilte endast vormirõivais, näivad tüdrukud olevat minust rohkem huvitatud. See on meile andnud ka jututeema – see ehitab üles palju pinget. Mulle tundub, et pilt minust vormis on justkui Ferrari kõrval seismine. See on staatusesümbol.»