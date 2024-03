SÜNDIMUS KUKUB KIVINA ⟩ Sajandi pärast võib Soomes olla ainult miljon praeguste soomlaste järeltulijat

Veebruari seisuga oli Soome statistikaameti andmeil summaarne sündimuskordaja eelneva tosina kuu kestel naise kohta 1,26 last, kirjutas täna Helsingin Sanomat. Rekordiliselt madal oli näitaja mullu novembris, kui sündimuskordaja jäi vaid 1,25 lapse juurde, samas kui rahvastiku taastetasemeks loetakse 2,1 last naise kohta.

See pani statistikahuvilist Heikki Bergholmi, kes oli varem teenindusettevõtte Lassila & Tikanoja (L&T) ja riigi osalusi börsiettevõtetes haldava Solidiumi juhatuse esimehena harjunud eri protsesside mõjusid hindama, tegema arvutust, kuidas nii madal sündimus mõjutab tulevikus soome rahvusest inimeste arvu. Oma kalkulatsiooni aluseks võttis ta kõik inimesed, kelle vähemalt üks vanem on sündinud Soomes ning jõudis järeldusele, et 2117. aastaks elaks riigis 1,5 miljonit soome taustaga inimest ning 2133. aastaks oleks neid vähem kui miljon.