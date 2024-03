Raketiintsidendile järgnes Vene saadiku viisakusetus Varssavis

Seoses pühapäeva hommikul kella 4.40 ajal 400 meetri kõrguselt üle Oserdówi küla tuhisenud Vene tiibraketiga oli esmaspäeval Poola välisministeeriumi aru andma oodatud Sergei Andrejev, Moskva emissar Varssavis. See on standardprotseduur, mis on järgnenud ka näiteks siis, kui Vene lennukid Eesti õhuruumi on rikkunud.