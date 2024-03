ISW: Ukraina süüdistamine kujutab endast Venemaale suurt ohtu

Rünnak Crocus City Halli kontserdimajale on Vene luure ja õiguskaitseorganite oluline läbikukkumine.

ISW hiljutise aruande kohaselt ei viita olemasolevad tõendid mingile keerukale vandenõuteooriale Vene Föderatsiooni vastu. Küll aga võib see, kui Kreml ja ultranatsionalistid süüdistavad Islamiriigi rünnakus Ukrainat, minna kalliks maksma Venemaa sisejulgeolekule ning tsiviilelanike eludele.

Kreml on otsustanud, et Ukraina süüdistamine kontserdimaja rünnakus kaalub infoväärtuselt üles sisejulgeoleku ja kõik tekkida võivad tsiviilohvrid, kui riik ei suuda oma piirides adekvaatselt tõrjuda radikaalset islamistlikku ohtu.

Pärast rünnakut ütles Vladimir Putin, et selles on süüdi Ukraina ja selle luureteenistused. Islamiriik (IS) võttis aga rünnaku eest vastutuse.