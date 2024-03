Möödunud reedel Moskvas Crocus City Hallis ligi 140 inimese elu nõudnud veretöö eest võttis vastutuse äärmusrühmituse Islamiriik (IS) regionaalne haru IS-K, mis on kuulutanud Venemaa ühes Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga oma peamisteks vaenlasteks.

Kui islamiäärmuslaste jaoks on Ühendriigid «Suur Saatan», siis Venemaa ja Hiina kannavad tiitlit «Väiksem Saatan». Tegu ei ole millegi uuega, arvestades seda, et islamiäärmuslased on ammu süüdistanud Venemaad moslemite rõhumises nii kodus kui välismaal.