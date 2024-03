Sotsialistliku PASOK-i algatatud eelnõu, mida toetavad teised opositsioonierakonnad, ei saa parlamendis ilmselt vastu võetud, kuna valitsusel on absoluutne enamus.

PASOK-i esimees Nikos Androulakis ütles, et eelnõul on veel kolme vasakpoolse erakonna toetus ning sõnas, et peaministril Kyriákos Mitsotákisel ei ole valikut ning ta peab tulema parlamenti oma tegevuse kohta aru andma.