Mark Rutte: pragmaatik, kes suudaks ka Trumpi ohjeldada

Seepärast on tal ka juba 20 NATO liikmesriigi toetus. Haagi poliitkoridorides ollakse vaatamata Ida- ja Kesk-Euroopa riikide skeptilisusele kindlad, et Rutte töökoha Brüsselis kindlustab.

Juba siis naljatleti, et noortekogu juhatus on Rutte esimene valitsuskabinet. Lähiajaloos polnud Hollandil liberaalset peaministrit ega VVD võimul olnud, seega see tunduski absurdne. Nohikliku välimusega Rutte pole kunagi hoolinud rahast. Ta on terve oma elu elanud Haagis tagasihoidlikku elu. Sõidab vana Saabiga, elab üksinda vanas korteris ja veel 2022. aastani kasutas kõnedeks Nokia 301 nuputelefoni. Teda huvitavad raamatud ja muusika.