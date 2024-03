POSTIMEES UKRAINAS ⟩ «Tasapisi hakkab Bahmutit meenutama»

Tšassiv Jar on Ukraina armee viimane kindlusrajoon Bahmutist Kostjantõnivka linna suunas, mis on Vene armee järgmine sihtmärk veel vallutamata Donentski oblasti suurematest linnadest. Seal elas enne täiemahulist sõda 70 000 inimest.

Eelmise aasta mais vallutatud Bahmuti linnast on Tšassiv Jarini linnulennult kümme kilomeetrit. Kümne kuuga on Vene väed jõudnud sellest paari-kolme kilomeetri kaugusele. Enne täiemahulist sõda elas Tšassiv Jaris 12 000 inimest. Tänaseks on peaaegu kogu elanikkond linnast põgenenud, sinna on jäänud umbes 600 kohalikku elanikku.