SANKTSIOONID TOIMIVAD ⟩ Venemaa ootab endiselt välisriikidelt makseid nafta eest

Möödunud aasta detsembris võtsid Ameerika Ühendriigid vastu teisaste sanktsioonide paketi, mis on mõeldud Vene sõjamasinat aitavate välismaiste finantsasutuste korralekutsumiseks. Sanktsioonid rakenduvad ka sel juhul, kui rikkumine on toimunud teadmatult.

Selle tulemusena on pangad hakanud nõudma klientidelt kirjalikke kinnitusi selle kohta, et maksed ei too kasu ühelegi isikule või juriidilisele ühendusele, mis on Washingtoni mustas nimekirjas.