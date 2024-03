Türkmenistan tahab tagakiusamist kartes tudengid Venemaalt koju tuua

Riigi julgeolekuametitele ja politseile lähedased allikad ütlesid väljaandele RFE/RL, et on saanud valitsuselt juhised töötada välja plaan türkmeeni õpilaste äratoomiseks Venemaalt. Pole selge, kui palju Türkmenistani kodanikest tudengeid Venemaal õpib, kuid hinnanguliselt on neid mitu tuhat.

Aşgabati valitsus on andnud ka korraldused ametnikele organiseerida kohtumised tudengite ja õpetajatega, et hoiatada neid usuäärmusluse eest. Politsei on aga saanud suunised, milles öeldi, et «rünnaku toime pannud isikute taga on teatud Lääne riigid».