Donetski oblasti rindeäärsetes linnades pole lapsed juba neli aastat koolipingis istunud. Algul õpiti internetis kaks aastat koroonaepideemia tõttu, nüüd on üle kahe aasta onlines koolitunde peetud täiemahulise sõja pärast.

Kuidas see mõjub lastele ja nende vanematele, uuris Postimees kolme pere käest vahetult rindejoone taga asuvates söekaevurite linnades Ukrainskis ja Selõdovos. Ukrainskist jääb rindeni linnulennult veidi alla 15 kilomeetri ja Selõdovost viis kilomeetrit rohkem. Neile lähim rindejoon asub Krasnohorivka ja Orlivka (Avdijivka ümbrus) vahel.

Tegemist on ühise omavalitsuse all olevate kaksiklinnadega. Ukrainskis elas enne täiemahulist sõda 10 000 elanikku ja Selõdovos 22 000 elanikku. Tänaseks on kolmandik elanikest sealt juba ära sõitnud.