POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Sapöörid tassivad rindejooneni miine viis kilomeetrit käe otsas

Kõigepealt rõhutas ta, et miinivälju rajavad nad praegu nii palju, kui jaksavad. Tehnikat võiks selleks rohkem olla. Kui eelmise suve pealetungi ajal oli suuri probleeme sellega, et ukrainlastel polnud spetsiaalset tehnikat miiniväljade ületamiseks, siis nüüd on samuti probleeme, et sapööridel ei jätku tehnikat. Seekord teistsugust.