Kreeka meteoroloogiateenistuse juht Theodoros Kolydas märkis, et tavaline 200 kilomeetri laiune liivatorm toob endaga 20-30 miljonit tonni, vahel aga koguni 100 miljonit tonni tolmu.

Lõunatuultest kantud liivatormid on Ateenas tavalised, kuid et praegust saadab ebatavaline kevadkuumus, on õhk muutunud lämmatavaks.