Ta rõhutas, et Vene väe rünnakute peatamine Ukraina energiasüsteemi vastu on võimalik ainult pannes Venemaa maksma samasugust hinda.

«Kui ei ole õhutõrjet meie enerigasüsteemide kaitsmiseks, ja venelased ründavad seda, siis on minu küsimus: miks meie ei või neile vastata? Nende ühiskond peab õppima elama ilma bensiinita, ilma diislita, ilma elektrita... See on aus. Kui Venemaa lõpetab need sammud, lõpetame meie,» lisas Zelenskõi.