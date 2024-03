Tuski hoiatus: Euroopa on astunud sõjaeelsesse ajastusse

«Sõda pole enam mineviku mõiste. See on tõeline ja sai alguse üle kahe aasta tagasi. Praegu on kõige murettekitavam, et sõna otseses mõttes on võimalikud igasugused stsenaariumid. Me ei ole näinud sellist olukorda alates 1945. aastast,» ütles Tusk reedel Euroopa meediakontsernile LENA antud intervjuus.