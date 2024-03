KOHAL POMMIRÜHM ⟩ Hollandi väikelinnas võeti meelelahutuskohas mitu inimest pantvangi

«Ede esklinnas asuvas hoones on käimas pantvangiolukord, millesse on kaasatud mitu inimest,» teatas Hollandi politsei sotsiaalmeedia keskkonnas X.

Seni pole teada, kui palju inimesi Petticoati nime kandvas meelelahutusasutuses pantvangis on, kuid kohalik meedia on teatanud neljast või viiest vangi võetust. Politsei eeldab, et pantvangivõtjaid on üks, kuid ei soovinud täpsemaid detaile jagada.

Politsei teatas, et nad on kindlustanud peokoha ümbruse ja evakueerinud ohutusse kohta umbes 150 kodu elanikud. Samuti katkes lähikonnas rongiliiklus.

Brandweer, politie en ME is massaal uitgerukt. Lijkt te gaan om een incident rond café Petticoat aan de Nieuwe Stationsstraat. Vanuit het persvak kunnen we ook niet al te dichtbij komen. #Ede pic.twitter.com/c4C0x4aiyr — Marouscha van de Groep (@marouschavdg) March 30, 2024

Kohalik omavalitsus teatas oma veebilehel, et Ede kesklinn on suletud ning et sündmuskohal on märulipolitsei ja lõhkeaineeksperdid.

Ajalehe De Telegraaf andmeil sisenes meelelahutuskohta selle sulgemise ajal relvade ja lõhkeainega varustatud mees, kes ähvardas paiga õhku lasta. Peopaiga omanik kinnitas lehele, et pantvangis on tema töötajad. Omanik lisas, et mingeid varasemaid konflikte, mis võiks selgitada rünnakut, asutusel kellegagi polnud.

Hollandi politsei hinnangul ei ole esialgu mingeid märke terrorismist. «Me näeme, et motiivi kohta on palju küsimusi. Praegu ei ole mingeid viiteid terroristlikule motiivile,» ütles politsei sotsiaalmeedias.

Pisut vähem kui 120 000 elanikuga Ede linn asub pealinnast Amsterdamist umbes 60 kilomeetri kaugusel kagus.