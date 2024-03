«Viimane pantvang vabastati just. Üks inimene vahistati. Me ei saa praegu rohkem teavet jagada,» teatas politsei varasel pealelõunal sotsiaalmeediaplatvormil X pärast mitu tundi kestnud draamat.

Algselt oli saatnud politsei välja hoiatuse, et Ede kesklinnas asuvas hoones on käimas pantvangiolukord, millesse on kaasatud mitu inimest ning mõni tund hiljem lisati, et kolm inimest on vabastatud, kuid pantvangidraama jätkub. «Äsja vabastati kolm pantvangi. Olukord ei ole veel lõppenud,» ütles politsei siis sotsiaalmeedias.