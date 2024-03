Erdoğan võib pärandada võimu Türgis oma droonitöösturist väimehele Selçuk Bayraktarile

Pärast rohkem kui kahte kümnendit võimul ei saa 70-aastane Erdoğan 2028. aastal enam uuesti presidendiks kandideerida ning sel nädalal peetavate kohalike valimiste taustal on käivitunud Türgis arutelu selle üle, kes võiks siis kerkida uueks riigipeaks, kirjutas The Wall Street Journal. Varem sel kuul lausus president ise, et «vastavalt seadusel» on kohalike valimiste kampaania viimane, milles ta kaasa lööb.