Saksamaa kaitseettevõte plaanib taasalustada Tauruste tootmist

«Tauruse tootmisliin, testimisseadmed ja sellega seotud tsehhid on alles. Me võiksime Tauruste tootmist alustada igal ajal. Selleks aga vajame sellele relvale uut tellimust,» rääkis Gottschild. Tema sõnul on valitsuselt «signaale palju», aga lepinguid on vaja. Gottschild ütles, et kontsern «on kindel, et need lepingud sõlmitakse».