«Nii ulatusliku rindejoone hoidmiseks vajab Ukraina armee näiteks meie VAB-masinaid: see on vägede mobiilsuse jaoks hädavajalik,» ütles Sébastien Lecornu laupäeva hilisõhtul avaldatud intervjuus ajalehele La Tribune.

Prantsusmaa on asendamas järk-järgult oma VAB soomukid – mõned neist on üle 40 aasta vanad – uute Griffonitega, kuid Lecornu sõnul on vanemad soomukid «töökorras».