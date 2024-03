AJUDE VÄLJAVOOL ⟩ Kümned tuhanded noored slovakid lahkuvad populistliku Fico võimu alt Tšehhisse

«Valimised olid minu jaoks viimane piisk karikasse,» ütles Mikič Briti ajalehele The Guardian. Noormees rääkis, et kuigi ta õppis ja töötas varem mõne aasta välismaal, ei plaaninud ta seni püsivalt Slovakkiast ja kodulinnast Košicest lahkuda, kuid korruptsioonisüüdistustest saadetud marurahvusliku Fico tagasivalimine peaministriks pani teda meelt muutma. «Ma ei ütle, et Tšehhis on kõik ideaalne, kuid ma olen pigem siin, kui kodus,» lisas noormees.