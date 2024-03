Katsed takistada vihmametsa maha võtmist võivad matta Euroopa kokaiinitsunami alla

Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määrus (EUDR) peaks jõustuma tuleva aasta 1. jaanuaril ja sellega keelataks pääs ELi turule kaupadele, mille koostises on põllumajandussaadusi, mis on kasvatatud metsa maha võtmise tulemusel harimiskõlblikuks muudetud maal. Peruu ja Colombia diplomaatide väitel kahjustavad uued reeglid aga nende n-ö asendusprogrammi, mis ärgitab seniseid kokapõõsaste kasvatajaid otsustama mõne muu põllukultuuri kasuks.

«Paljud väiketootjad olid varem kokalehtede tootjad,» rääkis Politicole Peruu suursaadik ELi juures Luis Chávez Basagoitia. «Kui meil on raskusi kakao või kohvi müümisel Euroopasse, ei saa me välistada, et need väiketootjad võivad taas üle minna kokalehtede kasvatamisele.»