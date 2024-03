KAHTLUSTUS ⟩ Leedu eurosaadik pettis libatöötajat palgates välja pool miljonit eurot

FNTT uurimise keskmes on Leedu eurosaadiku endine assistent, kelle puhul on kahtlus, et ta ei teinud mingit tööd ja oli palgatud vaid selleks, et saada kätte palgaraha ja töötutoetused. Pettus pandi väidetavalt toime aastatel 2014–2020. Ametivõimude andmeil on praegu kahtlustus esitatud ühele inimesele.