Venemaal Pokrovski kullakaevanduses ei suudetud lõksu jäänud 13 kaevurit päästa

«1. aprillil otsustati kaevanduses Pioner päästeoperatsioon lõpetada. Puurimistulemused näitasid, et töökohad, kus kaevurid võiksid asuda, on täidetud kivimassi ja veega. Operatsioonil osalenud päästjate ja kaevanduse töötajate elu on surmaohus,» öeldakse sõnumis.