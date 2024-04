Nepali külaelanikud peavad elus püsimiseks neere müüma

Kohalikud on viimastel aastatel teinud järjest kõvemat häält, et kurikuulsat mainet maha pesta. Nad tunnevad end sageli petetuna. Mõned ütlevad, et neid kasutati ära, mõned väidavad, et neile justkui lubati, et neerud hakkavad uuesti kasvama. Mitu külaelanikku on lõikuse tõttu surnud.