Ühismeedias levivatelt piltidelt ja videotelt on näha, kuidas kohalikus Ga keeles rääkivad naised utsitasid 12-aastast pruuti mehe jaoks panna end veelgi õrritavamalt riidesse.​Samuti on kuulda soovitusi, et neiu peab olema valmis oma n-ö naiselike kohustuste täitmiseks ja kasutama talle kingitud parfüüme, et olla oma mehe jaoks seksuaalselt veelgi ligitõmbavam.