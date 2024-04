ÜLEVAADE ⟩ Portugali vähemusvalitsus lämbub juba enne ametisse kinnitamist nõudmiste laviini all

Peaministriks kerkiva Luís Montenegro Sotsiaaldemokraatlik Partei (PSD) – nimest hoolimata on tegemist paremtsentristliku jõuga – sai läinud kuul toimunud ennetähtaegsetel valimistel liidu Demokraatlik Allianss koosseisus ülinapi võidu vasakpoolse Sotsialistliku Partei (PS) ees. Nende 80 saadikut on aga kaugel sellest, et pakkuda 230-kohalises parlamendis valitsusele mingitki töörahu.

​Valitsus savijalgadel

See tähendab, et Montenegro peab lootma seaduste vastu võtmisel 78 kohta hoidvate sotsialistide järel 50 saadikuga suuruselt kolmandaks jõuks kerkinud paremäärmuslikule Chegale (Küllalt). Viimase juht André Ventura on nõudnud valitsuselt toetuse eest vastutasuks ametliku pikaajalise koostöö sõlmimist, mille Montenegro on aga välistanud.