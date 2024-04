Forbes: Ukrainat võib peagi oodata 34 miljardi dollari ulatuses USA relvaabi

Jutt käib 60 miljardi dollari eraldamisest Ukraina abistamiseks, millest 34 miljardit on mõeldud relvastusele. Ülejäänu plaanitakse kulutada Ukraina sõjaväelaste koolitamiseks, humanitaar- ja muuks mittesõjaliseks abiks.

«Selleks, et saada aimu, kui palju relvi saab osta 34 miljardi dollari eest, mõelge sellele, et Venemaa Ukraina-vastase sõja esimese 23 kuu jooksul andis USA Ukrainale relvi 45 miljardi dollari eest. See abi peaks hoidma Ukraina pinnal aasta või rohkemgi,» selgitab Forbes.