Rowling võib Šoti uue vihakõne seaduse tõttu sattuda võimudega pahuksisse

Rowling on ühismeedias kritiseerinud eile jõustunud Šotimaa uut vihakõne seadust, mille kohaselt loetakse kuriteoks ka viha õhutamise, mis on seotud vanuse, puude, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, transsoolise identiteedi või vahesoolisusega. Samas ei laiene seadus aga näiteks naistevastasele vihakõnele, selle plaanib Šoti valitsus lisada uude seaduseelnõusse, vahendab BBC.

Maksimaalselt on võimalik kuriteo toimepanijat karistada seitsmeaastase vanglakaristusega.

Šoti valitsus nõuab, et uus seadus kaitseks vihkamise ja eelarvamuste eest, kuid jätaks lämmatamata individuaalset väljendusvabadust.

Edinburghis elav kirjanik on aastate jooksul ühismeedias silma paistnud transsoolisi laitvate kommentaaridega. Ta on nimetanud mitut transsoolist naist meheks, sealhulgas aktiviste, süüdimõistetud vange ja avaliku elu tegelasi.

Nüüd kirjutas ta ühismeedias: «Näib, et Šotimaa seadusandjad on väärtustanud kõrgemalt nende meeste tundeid, kes esitavad oma ideed naiselikkusest, olgu see siis naisteviha või oportunism, kui tegelike naiste ja tüdrukute õigusi ja vabadusi.»