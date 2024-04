Šmõhal: Rail Baltic avaks uusi võimalusi Ukraina teravilja ekspordiks

Ukraina peaminister ütles eile ühisel pressikonverentsil peaminister Kaja Kallasega: «Meie Eesti sõbrad on väga hästi teadlikud seosest Ukraina julgeoleku ja Eesti julgeoleku vahel, sest Vene imperialismi tõttu on see seos lahutamatu.»

«Täna on Eesti üks juhtivaid riike Ukrainale sõjalise ja humanitaarabi andmisel per capita, praeguseks on Ukraina saanud Eestilt enam kui 520 miljoni euro väärtuses kaitseabi, mis on umbes 1,4 protsenti Eesti SKTst,» märkis Šmõhal.