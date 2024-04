Vaatamata kasvavale toetusele tuleb Rutte küsimuses valget suitsu veel oodata

Eesti suursaadik Jüri Luik kinnitas eile Postimehele: «Tunnetuslikult on väga kõrge tõenäosus, et Rutte saab peasekretäriks». Ta ei pidanud aga tõenäoliseks, et eile Brüsselisse saabunud ja seal tänaseni kohtumist pidavad liitlaste välisministrid hollandlase kui uue peasekretäri juba ametlikult välja ütlevad.

«Nagu ikka, personali teemad on keerukad, muidugi on väga oluline, millised on konkreetse peasekretärikandidaadi seisukohad võtmeküsimustes,» selgitas Luik.

«Kui osa riike asus Rutte taha erilisi küsimusi esitamata, siis paljudel oli ikkagi soov teada saada, millised on tema seisukohad. Meie jaoks loomulikult olid oluline kõik see, mis puudutab heidutust, kaitset, Ukraina abistamist, aga ka geograafilist tasakaalu kõrgemates ametites, kaht protsenti [SKTst kaitsekuludeks] ja suhtumist Venemaasse,» selgitas saadik värskelt saabunud teadet, et Eesti toetab hollandlase kandidatuuri.