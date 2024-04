Prantsuse kaitseminister Sébastien Lecornu ütles oma Vene kolleegile Sergei Šoigule, et Prantsusmaa on alati olnud valmis võitlema terrorismi vastu ning on valmis suurendama kontakte eesmärgiga võidelda selle ohu vastu võimalikult tõhusalt, märkis Pariisi kaitseministeerium avalduses.