ÜLEVAADE ⟩ Venemaa naftasektor on väga suures ohus ja nüüd nad juba teavad seda

See näitab Ukraina uute droonide kõrgtehnoloogilist taset, misjuures nende lendu ei suudeta avastada. «Neil on see asi, mida nimetatakse masinnägemiseks,» kiitis mõttekoja Royal United Services Institute uurimisanalüütik Noah Sylvia CNN-le. Briti analüütiku väitel on tegemist tehisaru vormiga, mis tuvastab asukoha ja sihtmärgi.