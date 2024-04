Valdavalt Vene õigeusu kirikule alluvates Moldova pühakodades ei ole Ukraina sõja suhtes sellist vaikust nagu Eestis: rohkem kui 60 kirikut on kolinud Moskva juhtimise alt Rumeenia rüppe ning need, kes Vene kiriku all jätkavad, peavad üha korrutama, et mõistavad sõja hukka.