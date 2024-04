Lumetorm paiskas Norra liikluse täielikku kaosesse: pole midagi sarnast kogenud!

Norra lõunaosas tõi hommikul alanud lumesadu kaasa äärmiselt keerulised liiklusolud. Norra läänerannikul Haugalandi piirkonnas on olukord kõige hullem: seal oli ohutuskaalutulustel pausile pandud kogu bussiliiklus, vahendas NRK. Piirkonnas loodetakse, et koolibussid saavad pärastlõunal siiski sõita, kuid täit kindlust veel ei ole.

Ühistranspordifirma Vy Bus osakonnajuhataja kohusetäitja Britt-Lillian Lid rääkis NRK-le, et piirkonnas on teed lumemäsust läbimatud. «Meie autojuhid, kes on aastaid Haugalandis sõitnud, ütlevad, et pole midagi sarnast kogenud,» märkis ta.