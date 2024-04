AfD liige sai väidetavalt Vene propagandavõrgustikult intervjuude eest raha

Tšehhi julgeolekuteenistuste sõnul ei kasutatud Voice of Europe'i veebisaiti aga mitte ainult Kremlit toetava propaganda levitamiseks, vaid ka selleks, et varjatud viisil rahastada Moskva jaoks soodsaid kandidaate Euroopa Parlamendi valimistel. Väidetavalt on poliitikutele makstud mitusada tuhat eurot intervjuude eest, vahendab Spiegel. Osa rahast on väidetavasti antud üle sularahas Prahas toimunud kohtumistel, osa aga krüptorahas.