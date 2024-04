«Me peame mäletama, et püha kohus, mille me liitlaste ees võtnud oleme – kaitsta igat tolli NATO territooriumi – teeb turvalisemaks ka meie elu,» ütles Biden avalduses.

Liitlasriikides on aina enam ärevust tekitanud võimalus, et Valgesse Majja naaseb novembrikuiste presidendivalimiste järel Donald Trump, kes on oma sõnavõttudes kollektiivkaitse kahtluse alla seadnud.