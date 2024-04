POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Karm meeste puudus Ukraina vägedes: viis meest kaitsevad 30 mehe asemel

Ka suurtükkide mürsupuudusega on olukord ainult hullemaks läinud. Seda kõike arvestades on Ukraina armee taganemine idarindel paratamatu. Praeguses seisus on ukrainlaste jaoks see juba saavutus, kui taganemine toimub aeglaselt ja nii, et hoida ära Vene üksuste sügav läbimurre rindest.