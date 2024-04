Venemaa hoolekandestatistika järgi on erivajadustega meeste arv kasvanud 30 protsenti. Sõja esimesel aastal registreeriti invaliididena üle poole miljoni varem elujõus meest, kirjutas The Times eile, lisades, et see näitab, mida tegelikult maksis ülemöödunud veebruaris alanud sissetung Ukrainasse.