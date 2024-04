Trumpi endine abi Sarah Matthews, kes andis 6. jaanuaril esindajatekoja komitee ees tunnistusi ja on samuti hoiatanud Trumpiga seotud ohu eest, ütles, et on mõistusevastane, kui paljud Trumpi kõrgemad kaastöötajad on ta hukka mõistnud. «Need on inimesed, kes nägid teda lähedalt ja isiklikult ning nägid tema juhtimisstiili,» rääkis Matthews.